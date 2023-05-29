Спецоперация 29 мая 2023, 15:59 ВКС России ударили по авиабазе ВСУ по наводке министра обороны Украины «РВ»: открытка главы Минобороны Украины Резника навела удар ВС РФ на носители Storm Shadow Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны Украины Алексей Резник мог случайно выдать расположение авиабазы Вооруженных сил Украины, где базировались самолеты-носители британских ракет Storm Shadow. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным канала, Резник опубликовал открытку с изображением бомбардировщика Су-24, несущего крылатую ракету Storm Shadow. Более того, на ней «засветилась» эмблема седьмой бригады тактической авиации ВВС Украины, которая находится в Староконстантинове Хмельницкой области. После этого ВКС России ударили по объекту, повредив пять летательных аппаратов и военных хранилища.

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«До сих пор там пылают хранилища топлива и боеприпасов», — указано в сообщении.

Администрация Хмельницкой области подтвердила повреждение некоего военного объекта после удара российских сил ночью, 29 мая. Власти региона сообщили о повреждении пяти летательных аппаратов и о восстановительных работах на взлетно-посадочной полосе.

ВС России ударили ракетами и дронами-камикадзе по целям на Украине. Взрывы ночью также прогремели в Одессе, Умани, Кременчуге, Львовской, Житомирской, Полтавской областях.