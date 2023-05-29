Спецоперация 29 мая 2023, 10:46 ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Хмельницкой области — СМИ «РВ»: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Хмельницкой области Соцсети

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Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе ВСУ в Хмельницкой области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, загорелись склады с бомбами и горюче-смазочными материалами.

О повреждении некоего военного объекта — без уточнений — сообщила и администрация Хмельницкой области.

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Военный объект получил повреждения в результате взрывов в Хмельницкой области Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

«Ночью русские войска ударили по объектам Хмельнитчины. Один из них — военный», — говорится в заявлении.

Также в администрации уточнили, что из строя вывели пять летательных аппаратов. Сейчас на взлетно-посадочной полосе идут восстановительные работы, информации о пострадавших нет. Спасатели пытаются локализовать пожары на складах горюче-смазочных материалов и «боевых материальных ценностей».

Ночью по целям на Украине ударили ракетами и дронами-камикадзе. Массированная атака ВС России помогла выявить место расположения систем ПВО противника.