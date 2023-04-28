Спецоперация 28 апреля 2023, 05:50 ВКС России нанесли массированные удары по территории Украины «РВ»: ВКС России начали наносить массированные удары по территории Украины Пресс-служба Минобороны

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ВКС России наносят массированные удары по территории Украины в рамках спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Как указано в сообщении, несколькими часами ранее в небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95.

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«Взрывы на Полтавщине, в Кривом Роге, тревога в Киеве и в большей части регионов страны», — заявили авторы публикации.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Изначально сигнал тревоги прозвучал в восьми областях страны: Черниговской, Сумской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях. Кроме того, сирены заработали в подконтрольных Украине частях ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Следом воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.

Накануне, 27 апреля, стало известно, что российская армия взяла под огневой контроль все позиции украинских военнослужащих в Марьинке. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные стараются ликвидировать представителей вооруженных формирований Украины.