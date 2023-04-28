Мир 28 апреля 2023, 04:55 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины РИА «Новости»

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют показатели онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Изначально сигнал тревоги прозвучал в Черниговской, Сумской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, а также в Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях. Сирены включили в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Позже тревогу объявили в Киеве и Киевской области, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях. В остальных регионах сигнал прозвучал практические одновременно — в 04:18 по местному времени (совпадает с московским). Украинские СМИ стали писать о взрывах в Киеве и некоторых областях страны.

Удары наносятся по объектам военного управления и связи, энергетической инфраструктуре, оборонной промышленности. Ранее сообщалось о четырех взрывах в Николаеве. В городе взорвались четыре ракеты комплекса ПВО С-300.