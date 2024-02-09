Спецоперация 09 февраля 2024, 12:26 ВКС России накрыли базу ВСУ в Курахове 1500-килограммовой бомбой

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Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Курахове. ВКС применили тяжелую авиабомбу ФАБ-1500, сообщили в Telegram-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По ее данным, украинские боевики понесли огромные потери. Народная милиция поделилась кадрами удара.

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Курахово в Марьинском районе ДНР — стратегический важный населенный пункт, расположенный на юго-западе от Донецка. Остается одним из немногих направлений, с которых ВСУ по-прежнему могут обстреливать жилые кварталы города. Именно оттуда они, например, ударили 21 января по рынку в Донецке — тогда погибли по крайней мере 25 человек, еще минимум 20 пострадали. В самих жилых районах украинских войск почти нет, но несколько крупных заводов стали укрепрайонами украинских боевиков.

В конце января глава ДНР Денис Пушилин докладывал, что российские силы продвигаются в направлении города Курахова «насколько это возможно».