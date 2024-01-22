Спецоперация 22 января 2024, 23:52 Пушилин сообщил о продвижении российских войск к Курахово, откуда обстреляли Донецка Пушилин: ВС РФ продвигаются к Курахово, откуда в воскресенье обстреляли Донецк РИА «Новости»

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Российские войска продвигаются в направлении города Курахово в Марьинском районе ДНР, оттуда ВСУ вели обстрел Донецка в воскресенье. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, его процитировало РИА «Новости».

«Стреляли с направления Курахово — населенный пункт, который пока еще находится под контролем противника. Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», — отметил Пушилин.

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ВСУ обстреляли Донецк утром 21 января. Под удар попал рынок в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе. Погибли 25 человек. Понедельник в ДНР объявили днем траура.

Военкор RT показал кадры последствий обстрела рынка в Донецке. Местные жители считают, что ВСУ не случайно стреляли в воскресенье по рынку — там в это время много народу.