Происшествия 21 января 2024, 15:32 Текстильщик накрыло огнем. Главное об ударе ВСУ по рынку в Донецке ВСУ применили ствольную артиллерию с 2 направлений для удара по рынку в Донецке РИА «Новости»

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Днем 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка. Били, зная, что в воскресенье здесь особенно многолюдно. По последним данным, жертвами стали 25 человек. Пострадали как минимум 20. У многих из них выявили проникающие ранения в области жизненно важных органов и травматическую ампутацию конечностей.

«Еще один один черный день в истории города»

Стрелять по Кировскому району города украинские военнослужащие начали около 11:00. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в зону риска попал микрорайон Текстильщик. Он призвал жителей к осторожности и попросил не покидать укрытия.

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«Не исключены повторные обстрелы!» — подчеркнул он.

Вскоре появились первые данные о последствиях удара. Кулемзин уточнил, что снаряды упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины. По предварительной информации, есть погибшие и раненые, добавил глава города.

Информация о жертвах постоянно обновлялась. Сначала стало известно о восьми погибших, затем данные уточнили — выяснилось, что смертельные ранения получили 12 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин позже сообщил, что погибших как минимум 13 и еще 10 человек ранены. Обстрел микрорайона он назвал чудовищным.

Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения. Денис Пушилин глава ДНР

Около 13:07 данные о жертвах и пострадавших еще раз обновили, заявив о гибели 18 человек, еще 13 были ранены.

Кулемзин назвал 21 января еще один черным днем в истории города, выразив соболезнования близким погибших.

Сегодня украинские неофашисты цинично обстреляли оживленное место города, где в выходной день собирается одновременно большое количество мирных людей. Алексей Кулемзин мэр Донецка

По мнению мэра Донецка, так украинские военнослужащие решили отомстить за свои провалы на театре боевых действий.

«Украинские неофашисты цинично обстреляли оживленное место города, где в выходной день собирается одновременно большое количество мирных людей. За свои неудачи не фронте они решили подло отыграться на беззащитных жителях Донецка», — обратил он внимание.

«Ударили, как у них принято — по рынку в воскресный день»

В местных пабликах и Telegram-каналах появлялись видео последствий обстрела. На кадрах можно было видеть тела людей, лежавшие на земле. Некоторые из них успели накрыть одеялами, одна из женщин, судя по записи, погибла рядом с маленьким лотком с медом, которым торговала в этот день.

На трагические события в столице ДНР отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Бандеровцы снова ударили по Донецку. Как у них принято — по рынку в воскресный день. На видео с места прилета — убитые бабушки, торговавшие морковью и грибами. Маргарита Симоньян главред RT

Симоньян также выразила уверенность, что удар по микрорайону Текстильщик стал не чем иным, как местью ВСУ.

«Мстят. Мирным. За свои проблемы под Артемовском, под Авдеевкой. Обстрелы прекратятся, когда мы отодвинем нашу границу вглубь Украины. До Киева», — подчеркнула она.

Откуда и чем били ВСУ по рынку в Донецке

Днем Пушилин сообщил, что получил данные о 25 погибших. Пострадали, по его информации, еще минимум 20 человек, в том числе два ребенка — они находятся в состоянии средней тяжести.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили», — указал он.

Также Пушилин обратил внимание, что били по Донецку из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с Кураховского и Красногоровского направлений.

Эксперт по безопасности, член Координационного совета при Росгвардии Роман Насонов в беседе с «360» обратил внимание, что ВСУ тщательно выбрали не просто место, но и время для удара.

Противник ударил по рынку, зная, что днем там будет много людей. Это преднамеренное провокационное действие режима, который понимает, что уже очень скоро потеряет новые территории, подчеркнул он.

Это жест слабости противника, который понимает, что дальше его ждет только беспросветная тьма. Роман Насонов член Координационного совета при Росгвардии

С такой точкой зрения согласился военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. В комментарии «360» он напомнил, что ВСУ загнаны в угол, а под Авдеевкой фактически их окружили. Украинские военные, будучи трусами на поле боя, пытаются уничтожить именно как можно больше мирных граждан, пояснил он.

«Это ненависть, фашистская ненависть. И этих фашистов нужно добивать. Осталось недолго — в Авдеевке, Краматорске, Славянске. Нужно уничтожать этих нелюдей, по-другому никак», — подчеркнул политолог.

Очевидно, что подобные удары со стороны ВСУ — это акты отчаяния и попытки устрашения. Но вы знаете, людей Донбасса ничем не напугать. Более того, подобные попытки устрашать вызовут очень жесткий ответ. Евгений Михайлов политолог

Михайлов выразил уверенность, что ВСУ ждет неминуемый ответ на обстрел Донецка. Удар нанесут по военной инфраструктуре противника в очередной раз, ответ будет однозначно жестким и очень весомым для ВСУ и их объектов, предупредил он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстрел рынка в Донецке жестоким террористическим актом, подчеркнув, что ВСУ ударили по городу, когда люди вышли купить продукты.

«Мы еще раз убедились, на что способен наш враг, который стреляет по мирным жителям, детям, женщинам и старикам. От лица всех белгородцев выражаю соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами», — заключил глава региона.