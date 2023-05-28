Спецоперация 28 мая 2023, 19:09 Вероятные направления ударов ВС России назвали в США Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: РФ освободит Одессу и Харьков после разгрома ВСУ РИА «Новости»

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После разгрома Вооруженных сил Украины в ходе предполагаемого контрнаступления российские военные пойдут в направлении Одессы и Харькова, чтобы освободить эти города. Таки вероятным развитием событий поделился экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube-канале.

«Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и освободят эти города», — сказал он.

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В беседе с журналистом Стивеном Гарднером экс-советник главы Пентагона также заявил, что российское командование подготовило свои лучшие силы для противостояния боевикам ВСУ при контрнаступлении. По его словам, в настоящее время Вооруженные силы России, вероятно, сильны как никогда.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление и провели в его рамках несколько операций. По его словам, по всей линии соприкосновения проводятся разнонаправленные действия.