Спецоперация 27 мая 2023, 15:40 Возможный план армии России на Украине описали в США Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: для битвы с ВСУ Россия подготовила лучшие войска РИА «Новости»

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Для противостояния украинским боевикам при контрнаступлении ВСУ российское командование подготовило свои лучшие силы. Об этом в беседе с журналистом Стивеном Гарднером заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, интервью опубликовали на YouTube.

По его словам, Россия сформировала серьезную армию с большим количеством вооружений и солдат.

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«Мне кажется, что Россия ждет, пока Украина истратит последние имеющиеся в наличие ресурсы на очередную попытку бессмысленной контратаки. Когда эти силы отправят на поле боя, то российская армия будет главенствовать», — сказал Макгрегор.

Бывший советник отметил, что в настоящее время Вооруженные силы России, вероятно, сильны как никогда.

«Чего не скажешь о режиме Владимира Зеленского. Этот карточный домик обрушится в тот же момент, когда поддержка со стороны США ослабнет», — заключил он.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о готовности ВСУ начать наступление «хоть завтра».