Мир 28 мая 2023, 02:30 Подоляка раскритиковали за выдвинутые России требования Слуцкий указал на неадекватность высказываний Подоляка об условиях переговоров с Россией РИА «Новости»

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Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о неадекватности советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который прокомментировал условия переговоров с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подоляк неадекватен <…> Обозначенные им „реалистичные условия“ урегулирования украинского конфликта — путь в никуда. А точнее — в затяжное кровопролитное противостояние», — написал он.

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Лидера ЛДПР рекомендовал «Подоляку и тем, кто за ним стоит прикусить язык», разглагольствуя насчет дееспособности и боеготовности российской армии. По словам Слуцкого, все цели спецоперации будут достигнуты.

Пару дней назад советник офиса президента Украины утверждал, что ВСУ уже начали контрнаступление и провели в его рамках несколько операций. По его словам, по всей линии соприкосновения наблюдаются разнонаправленные действия.

Президент России Владимир Путин ранее вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени главе ЛДПР Леониду Слуцкому. Депутата наградили за развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.