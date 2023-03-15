Важное 15 марта 2023, 13:26 «Вагнеровцы» освободили село Зализнянское близ Артемовска Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» заняли село Зализнянское, окружение Артемовска расширяется РИА «Новости»

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Зализнянское, заявил основатель компании, бизнесмен Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что окружение Артемовска продолжает расширяться.

Комментарий Пригожина об обстановке на Артемовском направлении распространила пресс-служба бизнесмена.

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«При отсутствии боеприпасов, при снарядном голоде, тяжелейших боях штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.). Утром был взял населенный пункт Зализнянское», — сообщил основатель ЧВК.

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Накануне, 14 марта, стало известно, что «оркестранты» взяли под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске и продолжили продвигаться в центр промзоны.

По последним данным, бойцы ЧВК наступают в районах Квадраты, Собачевка и Буденовка. Также им удалось вплотную приблизиться к улице Корсунского.

Пригожин уже записывал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предупреждая его о том, что окружение Артемовска обязательно произойдет. Он призвал украинского лидера позволить военным, которых руководство ВСУ бросило сюда как пушечное мясо, покинуть город.