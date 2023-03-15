15 марта 2023, 08:44
Взявшие под контроль завод «Востокмаш» бойцы «Вагнера» продвинулись в центр промзоны
ЧВК «Вагнер» заявил о продвижении в центр промзоны после взятия завода «Востокмаш»
После взятия под контроль завода «Востокмаш» в Артемовске бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в центр промзоны. Об этом сообщил Telegram-канал «Оркестр Вагнера».
«После занятия накануне предприятия „Востокмаш“ бойцы „Оркестра“ продвигаются в центр промзоны», — отметили в сообщении.
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По данным канала, обороняющиеся боевики ВСУ на территории завода цветных металлов не имеют необходимого оборудования. Например, у украинских солдат нет тепловизоров и приборов ночного видения. Именно благодаря ночным вылазкам «вагнеровцам» удалось преодолеть серьезную оборону и «вклиниться».
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Бои по направлению к центру Артемовска российские бойцы оценивают как тяжелые и сложные.
ЧВК «Вагнер» наступает в районах Квадраты, Собачевка и Буденовка. Солдаты подошли вплотную к улице Корсунского.
Во вторник, 14 марта, бойцы «Вагнера» взяли под контроль завод «Востокмаш».
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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