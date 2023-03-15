Спецоперация 15 марта 2023, 08:44 Взявшие под контроль завод «Востокмаш» бойцы «Вагнера» продвинулись в центр промзоны ЧВК «Вагнер» заявил о продвижении в центр промзоны после взятия завода «Востокмаш» РИА «Новости»

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После взятия под контроль завода «Востокмаш» в Артемовске бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в центр промзоны. Об этом сообщил Telegram-канал «Оркестр Вагнера».

«После занятия накануне предприятия „Востокмаш“ бойцы „Оркестра“ продвигаются в центр промзоны», — отметили в сообщении.

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По данным канала, обороняющиеся боевики ВСУ на территории завода цветных металлов не имеют необходимого оборудования. Например, у украинских солдат нет тепловизоров и приборов ночного видения. Именно благодаря ночным вылазкам «вагнеровцам» удалось преодолеть серьезную оборону и «вклиниться».

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Бои по направлению к центру Артемовска российские бойцы оценивают как тяжелые и сложные.

ЧВК «Вагнер» наступает в районах Квадраты, Собачевка и Буденовка. Солдаты подошли вплотную к улице Корсунского.

Во вторник, 14 марта, бойцы «Вагнера» взяли под контроль завод «Востокмаш».