Активы россиян на Украине начнут изымать в конце лета

Этап массовой конфискации имущества россиян начнется на Украине к концу лета. Также конфисковывать начнут активы граждан, которые сотрудничают с российскими властями. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире украинского канала «Рада».

«Имущество большого количества изменщиков заблокировано, арестовано, они не могут продавать и отчуждать имущество. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета», — отметил Малюська.

Министр рассказал об уже имеющихся прецедентах изъятия имущества у «аффилированных с Российской Федерацией лиц». По его словам, «собственники Сбербанка, Проминвестбанка своего имущества уже лишились».

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», не пояснив, о ком именно идет речь.

Верховная рада приняла закон, расширяющий перечень лиц, имущество которых попадает под национализацию, 1 апреля. Изъятию подлежит имущество россиян и лиц, «тесно связанных с Россией». Такие же меры коснутся всех, кто отказался осудить спецоперацию России на Украине.