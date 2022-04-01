Закон о национализации имущества россиян приняли на Украине

Верховная рада Украины распространила действие закона о национализации имущества на россиян и лиц, «тесно связанных с Россией». Такие же меры коснутся всех, кто отказался осудить спецоперацию РФ, написал ТАСС.

Документ внес поправки в закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

В пресс-службе правящей украинской партии «Слуга народа» заявили, что принятый 1 апреля законопроект приравнивает к резидентам России, на которых распространяется национализация имущества, граждан РФ, лиц, которые ими не являются, но тесно связаны с РФ. В частности, проживают в стране или занимаются основной деятельностью.

К перечню относятся физические и юридические лица, которые не прекратили свою экономическую и хозяйственную деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине.

Рада также приняла закон о повышении в 1,5 раза налогов для международных компаний, которые работают на Украине и не ушли из России.

По словам председателя комитета Рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Данила Гетманцева, международные компании не будут оспаривать через суд решение о повышении налогов на их деятельность на Украине. Он уточнил, что сейчас на территории республики работает около 100 международных компаний, которые сохранили бизнес в РФ в условиях санкций.