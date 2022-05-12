СНБО Украины принудительно заберет объекты Сбербанка и ВЭБ.РФ в стране

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно забрать объекты собственности ВЭБ.РФ и Сбербанка на Украине. Текст решения СНБО появился на сайте Верховной рады Украины как приложение к проекту закона об утверждении указа президента Владимира Зеленского об изъятии на Украине имущества России.

«Принудительно изъять такие объекты права собственности РФ и ее резидентов: корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО „Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк“, принадлежащего госкорпорации „ВЭБ.РФ“; в размере 100% имущества АО „Международный резервный банк“, принадлежащего ПАО „Сбербанк России“», — сказано в документе.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что направил обращения в российские банки. Он хочет, чтобы те открыли филиалы в Донецкой Народной Республике.

Ранее российское правительство решило ввести санкции против «дочек» «Газпрома». Речь идет об организациях, связанных с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Таким образом Россия ответила на санкции Запада. Несколько пакетов было введено после начала спецоперации на Украине.