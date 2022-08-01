МИД РФ заявил о негласном поддержании некоторых стран НАТО вербовки наемников Украиной

Ряд стран НАТО неофициально поддерживают действия Украины по вербовке иностранцев для участия в боевых действиях в Донбассе. Такое заявление сделал директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — сказал дипломат РИА «Новости».

По его словам, вербовкой занимаются не только неправительственные организации, но также украинские дипломатические представительства за рубежом. Это противоречит международным соглашениям. В частности, речь идет о венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков ранее заявил, что приехавших на Украину наемников нельзя считать комбатантами. По его мнению, «лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме». Глава ДНР Денис Пушилин в июне заявлял, что число незаконно воюющих в Донбассе иностранцев уменьшается, они пытаются уехать с Украины.