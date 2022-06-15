«Уже не смешно». Стремоусов ответил на угрозы Зеленского вернуть Херсонскую область

Херсонская область окончательно освобождена от фашистского киевского режима, и заявления Владимира Зеленского о ее возвращении в состав Украины — лишь бессмысленная истерика. Об этом РИА «Новости» сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Все это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов», — заявил он.

Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской землей, которая в ближайшее время станет регионом России — референдум пройдет в этом году. Президент Украины, по его словам, вел и продолжает вести антинародную политику, и за каждым его заявлением стоят сотни загубленных жизней. Его действия привели к конфликту.

Владимир Зеленский накануне опубликовал видеообращение, в котором пообещал установить власть над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области, Херсонской и Запорожской областями.