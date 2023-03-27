Эксклюзив 27 марта 2023, 19:43 Успехи ВС России предрекли провал контрнаступлению ВСУ Михайлов: потери ВСУ на Донецком направлении говорят о скором освобождении Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные продолжают наносить тяжкое поражение ВСУ на всех участках в зоне спецоперации, но особенно велики потери противника на Донецком направлении. Есть все основания полагать, что уже в скором времени Артемовск, Марьинка и Авдеевка будут освобождены, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов.

«Мы продолжаем активно поражать живую силу и технику противника на всех направлениях. Особо хотел отметить уничтожение более 400 бойцов ВСУ и наемников на Донецком направлении. Там разворачиваются самые тяжелые бои», — отметил Михайлов.

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Он подчеркнул, что интенсивность нанесения ударов по скоплениям живой силы и техники противника говорит о том, что со снарядами у российской армии все в порядке — несмотря на критические вбросы на этот счет.

«Если говорить о Донецком направлении — это прежде всего Авдеевка, Марьинка и, конечно, Артемовск. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим освобождение этих населенных пунктов», — предположил собеседник «360».

Политолог обратил внимание, что в Марьинке сейчас осталась единственная дорога, по которой украинские военные получают какую-то помощь. Но и она находится под огневым контролем российских сил.

Отдельно он отметил уничтожение вертолета Ми-8 ВСУ и 13 украинских беспилотников. Российская противовоздушная оборона продолжает успешно выбивать авиатехнику ВСУ. Продолжается также уничтожение других боевых машин украинской армии и ее личного состава, добавил эксперт.

По его словам, это говорит о том, что попытки контрнаступления ВСУ, о котором трубят украинские политики, вряд ли удастся, хотя противник и попробует нанести удар.