Важное 27 марта 2023, 14:33 ВС России уничтожили свыше 400 боевиков и наемников ВСУ на Донецком направлении Минобороны: на Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат и наемников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Южная группировка войск ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила более 400 украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении <…> потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Подразделения Южной группировки войск нанесли авиационные удары, а затем подключили артиллерию.

Кроме живой силы, противник лишился и техники. Российские подразделения разбили четыре боевые бронемашины и столько же пикапов, 10 автомобилей, РСЗО «Град» и гаубицу Д-20.

Одновременно на Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинские военные потеряли до 40 солдат, два пикапа и гаубицу Д-20.

Три дня назад ВСУ потеряли более 380 солдат на Донецком направлении. Здесь также уничтожили две самоходные гаубицы «Гвоздика», две боевые машины, 10 автомобилей и один танк.