Спецоперация 27 марта 2023, 14:38 ВСУ за сутки лишились вертолета Ми-8 и 13 беспилотников Минобороны: средства ПВО уничтожили 13 беспилотников и вертолет Ми-8 ВСУ РИА «Новости»

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Российские средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников противника. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным министерства, Ми-8 ВСУ сбили в районе населенного пункта Темировка Запорожской области. Вражеские дроны уничтожили в районах Кременной, Рубежного, Голикова (Луганская Народная Республика), Марьинки, Ольгинки и Нового Света (Донецкая Народная Республика).

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Российские военнослужащие ранее отмечали, что противник активно развивает сферу применения БПЛА для ведения боевых действий, поэтому борьба с дронами противника — одна из приоритетных задач.

В ведомстве подчеркнули, что в общей сложности с начала спецоперации российские силы уничтожили 404 самолета ВСУ, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов, 414 ЗРК, более 8420 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1070 боевых машин РСЗО, 4447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9146 единиц специальной военной автомобильной техники.