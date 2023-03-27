27 марта 2023, 14:38
ВСУ за сутки лишились вертолета Ми-8 и 13 беспилотников
Минобороны: средства ПВО уничтожили 13 беспилотников и вертолет Ми-8 ВСУ
Российские средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников противника. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным министерства, Ми-8 ВСУ сбили в районе населенного пункта Темировка Запорожской области. Вражеские дроны уничтожили в районах Кременной, Рубежного, Голикова (Луганская Народная Республика), Марьинки, Ольгинки и Нового Света (Донецкая Народная Республика).
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Российские военнослужащие ранее отмечали, что противник активно развивает сферу применения БПЛА для ведения боевых действий, поэтому борьба с дронами противника — одна из приоритетных задач.
В ведомстве подчеркнули, что в общей сложности с начала спецоперации российские силы уничтожили 404 самолета ВСУ, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов, 414 ЗРК, более 8420 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1070 боевых машин РСЗО, 4447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9146 единиц специальной военной автомобильной техники.
Специальная военная операция РФ на Украине
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