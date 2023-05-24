Спецоперация 24 мая 2023, 04:00 ЗРК С-350 «Витязь» впервые ударил по самолетам ВСУ в автоматическом режиме РИА «Новости»: С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата РИА «Новости»

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Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора. Такой режим работы использовали в боевых условиях впервые в мире, сообщил источник РИА «Новости».

«Зенитный ракетный комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей», — сказал он.

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По его словам, ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников Украины. Боевой расчет только вел контроль за работой комплекса.

«Автоматический режим реализовали по принципу, когда оператор не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы», — уточнил источник.

Собеседник также добавил, что «Витязь» одновременно работал в активном и в пассивном режимах радиолокации, что повысило его возможности по обнаружению и классификации целей.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские военные уничтожили американские ЗРК Patriot в Киеве. Цели удалось поразить ракетами «Кинжал».