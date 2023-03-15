Спецоперация 15 марта 2023, 07:36 Условие для вмешательства в конфликт на Украине назвали в США Журналист Херш: в случае поражения Украины США вмешаются в конфликт РИА «Новости»

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Власти США изучают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш, его слова привел ТАСС.

«Неужели США и правда захотят вступать в противостояние с Россией? Я не думаю, что мы готовы. Все-таки свои главные силы российская сторона еще не задействовала», — рассказал он.

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По мнению Херша, США прикроются тем, что на Украину вошли не они сами, а силы НАТО.

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«Однако необходимо вспомнить разгром гитлеровцев советскими войсками под Сталинградом. Мне кажется, США к такому не готовы», — добавил журналист.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявлял, что у США есть несколько сценариев развития конфликта на Украине. Однако главным из них, уверен парламентарий, является разрушение России.

Посол России в Вашингтоне Юрий Антонов заявлял, что страна не заинтересована в противостоянии с США.