Мир 15 марта 2023, 03:37 Раскрыт запасной план США на Украине Депутат ГД Швыткин рассказал о плане США по передаче России территорий Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские власти ведут двойную политику, имея в запасе сразу несколько планов по Украине. США планируют передать часть территорий страны России, заявил в беседе с Ura.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

США могут рассматривать в качестве запасного плана по российско-украинскому конфликту территориальные уступки в пользу России. Запад не заинтересован в территориальной целостности Украины.

Реклама

«То, что мы продвигаемся по территории, взяли бы условно Херсон, Одессу, Николаев, — для них это мало значимо. Они действуют по-своему заранее выработанному сценарию. Делают все возможное, чтобы разрушить Россию», — отметил депутат.

Реклама

По его словам, не стоит верить всем заявлениям США о переговорах или о прекращении попыток напасть на Крым. Он напомнил заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что нужно делать все возможное для захвата российского полуострова.

Парламентарий назвал основной целью США на Украине — ослабление России во всех отношениях, в том числе уничтожение максимального количества ВС РФ и истощение нашей страны в целом. По его словам, США планируют вести подрывную деятельность внутри Российской Федерации.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Западу не следует сейчас подталкивать Украину к переговорам с Россией, но стоит начать продумывать детали мирного плана.