Мир 15 марта 2023, 01:18 Антонов назвал Россию незаинтересованной в конфликте с США Посол Антонов: Россия не заинтересована в конфликте с США РИА «Новости»

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Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США и не ищет конфликта с этой страной. Об этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил по итогам посещения Госдепа, сообщило РИА «Новости».

«Что касается нас, то мы не хотим никакой конфронтации между США и Россией. Мы выступаем за выстраивание прагматичных отношений на благо российского и американского народов», — сказал он.

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Дипломат ранее встретился в Госдепе с помощницей госсекретаря Энтони Блинкена Карен Донфрид. По его словам, вопрос о «последствиях» для Москвы ситуации с беспилотником они не поднимали. Также Антонов назвал провокацией появление американского беспилотника над Черным морем.

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Минобороны РФ сообщило, что 14 марта американский дрон MQ-9 нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Беспилотник летел в сторону границы России.

Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. БПЛА перешел в неуправляемый полет, а после потери высоты рухнул в воду. Российские истребители в контакт с MQ-9 не вступали.