Американские СМИ назвали два способа уничтожения Крымского моста

Вооруженные силы Украины могут уничтожить Крымский мост двумя способами. Для этого им нужно подойти к нему ближе с уже имеющимся оружием или использовать ракеты большей дальности, которых пока нет в наличии. Об этом написал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

При этом он отметил, что ВСУ для выполнения этого злодеяния потребуются тысячи тонн взрывчатого вещества, а обрушить сам мост едва ли представляется возможным.

«Можете даже не пытаться использовать турецкие беспилотники, это абсолютно бесполезно», — написал Экс.

Автор материала добавил, что у Украины хорошие возможности для удара по российской территории, но нанести урон Крымскому мосту можно лишь, если взять под контроль часть побережья Азовского моря.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные принимают во внимание угрозы со стороны Украины о теракте на Крымском мосту. Руководитель дипведомства выразил мнение, что эти планы потерпят полный крах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Крымский мост надежно защищен системами противовоздушной обороны.