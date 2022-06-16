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    16 июня 2022, 13:45

    Крымский мост защитят ВС РФ — Песков

    Песков: военные защитят Крымский мост от нападения ВСУ

    Екатерина Виславская

    В Кремле отреагировали на угрозы Вооруженных сил Украины нанести удар по Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что он защищен военными. Его процитировало РИА «Новости».

    Крымский мост защитят ВС РФ — Песков

    «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных», — сказал он.

    Дмитрий Песков не стал перечислять эти меры, переадресовав вопрос в Минобороны России.

    Целью поражения Крымский мост назвал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Однако политолог Андрей Кошкин предупредил в интервью РИА ФАН, что в случае удара ответ будет молниеносным и сокрушительным.