В Кремле отреагировали на угрозы Вооруженных сил Украины нанести удар по Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что он защищен военными. Его процитировало РИА «Новости».

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных», — сказал он.

Дмитрий Песков не стал перечислять эти меры, переадресовав вопрос в Минобороны России.

Целью поражения Крымский мост назвал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Однако политолог Андрей Кошкин предупредил в интервью РИА ФАН, что в случае удара ответ будет молниеносным и сокрушительным.