Лавров ответил на угрозы Украины по Крымскому мосту
Лавров заявил, что попытки теракта на Крымском мосту со стороны Украины потерпят крах
Власти Украины периодически заявляют, что готовят теракт на Крымском мосту. Российская сторона берет эти слова на заметку, сказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
По его словам, подобные попытки обречены на провал.
«Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная. И все эти угрозы берутся на заметку. Дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — сказал он.
Ранее с подобным заявлением выступила сенатор Ольга Ковитиди в интервью RT. Она прокомментировала слова генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием. Ковитиди сказала, что подобные заявления делаются только для подъема боевого духа ВСУ, а сама магистраль «стояла и будет стоять».