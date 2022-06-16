Лавров ответил на угрозы Украины по Крымскому мосту

Власти Украины периодически заявляют, что готовят теракт на Крымском мосту. Российская сторона берет эти слова на заметку, сказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, подобные попытки обречены на провал.

«Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная. И все эти угрозы берутся на заметку. Дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — сказал он.

Ранее с подобным заявлением выступила сенатор Ольга Ковитиди в интервью RT. Она прокомментировала слова генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием. Ковитиди сказала, что подобные заявления делаются только для подъема боевого духа ВСУ, а сама магистраль «стояла и будет стоять».