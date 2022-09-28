Уничтожение позиций ВСУ в лесопосадке показали на видео | 360°

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Уничтожение позиций ВСУ в лесопосадке показали на видео

Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в лесопосадке

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Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в лесопосадке. Беспилотники воздушно-десантных войск в ходе спецоперации обнаружили противника с личным составом и техникой.

«После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

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Уточняется, что также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров.

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В результате огневого поражения была уничтожена не только живая сила, но и две единицы техники, в том числе одна РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Минобороны России также показало процесс обучения минометных расчетов. Прибывшие на доукомплектование регулярных частей Вооруженных сил РФ россияне приступили к подготовке в составе минометных расчетов для поддержки действия штурмовых отрядов мотострелковых подразделений Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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