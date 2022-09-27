Российские средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников ВСУ | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 13:41 Поделиться Telegram

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Viber Российские средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников ВСУ Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины. Данные привел на очередном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, Валерьяновка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики», — отметил он.

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Конашенков обратил внимание, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 2094 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

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Ранее Минобороны России показало процесс обучения минометных расчетов. Прибывшие на доукомплектование регулярных частей Вооруженных сил РФ россияне приступили к подготовке в составе минометных расчетов для поддержки действия штурмовых отрядов мотострелковых подразделений Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации.

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