Минобороны России показало процесс обучения минометных расчетов | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны России показало процесс обучения минометных расчетов Минобороны РФ показало, как мобилизованных обучают работе в минометных расчетах

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Прибывшие на доукомплектование регулярных частей Вооруженных сил РФ россияне приступили к подготовке в составе минометных расчетов для поддержки действия штурмовых отрядов мотострелковых подразделений Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации. Кадры занятий показало Министерство обороны РФ.

Военнослужащие на практике отработали навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенным на дистанциях от 500 метров до нескольких километров. С военными также проводят активные занятия по стрельбе из ручных гранатометов РПГ-7В и автомата Калашникова.

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«Если добровольцы пришли с желанием, то ничего сложного нет. Главное — желание и стремление, чтобы каждый военнослужащий понимал, где находится и для чего. Если осознание есть, то все получится», — сообщил инструктор Николай.

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Инструкторы ВС РФ также работают над теоретической базой по тактической медицине, в которую входят оказание первой помощи при различных типах ранений, способы эвакуации раненого в безопасный район для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение, применение обезболивающих препаратов и порядок наложения жгута и перевязки.

После прохождений полного цикла подготовки военнослужащие пополнят подразделения, выполняющие поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

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