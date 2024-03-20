20 марта 2024, 01:50
Премьер Украины признал потерю Авдеевки из-за дефицита боеприпасов
Премьер Украины Шмыгаль: ВСУ потеряли Авдеевку из-за дефицита боеприпасов
ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом. Его процитировало РИА «Новости».
«Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за <…> недостатка боеприпасов», — признал Шмыгаль.
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Премьер не уточнил, о каких деревнях идет речь.
Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее завил, что российские войска продвинулись на Украине. Он отметил, что в администрации президента США это видят.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска достигли успеха почти на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения показали хороший результат даже на самых сложных участках.
США
ВСУ
Украина
Авдеевка
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