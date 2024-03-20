Мир 20 марта 2024, 01:50 Премьер Украины признал потерю Авдеевки из-за дефицита боеприпасов Премьер Украины Шмыгаль: ВСУ потеряли Авдеевку из-за дефицита боеприпасов РИА «Новости»

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ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за <…> недостатка боеприпасов», — признал Шмыгаль.

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Премьер не уточнил, о каких деревнях идет речь.

Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее завил, что российские войска продвинулись на Украине. Он отметил, что в администрации президента США это видят.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска достигли успеха почти на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения показали хороший результат даже на самых сложных участках.