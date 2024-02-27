Спецоперация 27 февраля 2024, 11:32 Уничтожение бронетехники ВСУ дронами на правом берегу Днепра сняли на видео Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ дронами на правом берегу Днепра

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Подразделения ВС РФ уничтожили бронетехнику, наблюдательные пункты и позиции ВСУ на правом берегу Днепра. Видео Минобороны опубликовало в своем Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что на видео попало уничтожение техники с помощью дронов. Российские операторы БПЛА вскрывают расположение техники и вооружения украинской армии на правобережье реки, отметили в ведомстве. Точные удары по целям наносят с использованием беспилотников и артиллерии, указали в Минобороны.

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«Российские военнослужащие не дают противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег Днепра в районе Крынок», — заключили в министерстве.

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным 20 февраля сообщил о зачистке села Крынки в Херсонской области. По словам главы Минобороны, российская армия полностью взяла населенный пункт под контроль.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что в Крынках погибло множество военнослужащих ВСУ. Этих солдат погубил президент Украины Владимир Зеленский, обратил внимание глава региона.