25 февраля 2024, 23:31
Зеленский в Крынках погубил тысячи душ — Сальдо
Сальдо: в Крынках Зеленский погубил тысячи душ, в том числе с востока страны
В Крынках погибло множество солдат ВСУ, в том числе мобилизованных с юго-востока Украины. Виновник этому — президент Владимир Зеленский, заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«В Крынках Зеленский погубил тысячи душ, в том числе множество мобилизованных молодых ребят с юго-восточных русских городов Украины: Одессы, Николаева, Днепропетровска», — рассказал глава региона.
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По словам Сальдо, нецелесообразность размещения плацдарма на левом берегу Днепра понимали все, но в Киеве «нарисовали красивый план» контрнаступления вплоть до Крыма, а в НАТО его одобрили. Сальдо посетовал, что украинцы умирают за «красивые картинки для западного зрителя».
Село Крынки ранее назвали символом бездушия президента Украины к собственным солдатам, «брошенным на верную смерть во имя политической авантюры киевского режима».
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Херсонская область
Владимир Сальдо
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