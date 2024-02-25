Власть 25 февраля 2024, 23:31 Зеленский в Крынках погубил тысячи душ — Сальдо Сальдо: в Крынках Зеленский погубил тысячи душ, в том числе с востока страны Официальное интернет-представительство президента Украины

Читать 360tv в

В Крынках погибло множество солдат ВСУ, в том числе мобилизованных с юго-востока Украины. Виновник этому — президент Владимир Зеленский, заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Крынках Зеленский погубил тысячи душ, в том числе множество мобилизованных молодых ребят с юго-восточных русских городов Украины: Одессы, Николаева, Днепропетровска», — рассказал глава региона.

Реклама

По словам Сальдо, нецелесообразность размещения плацдарма на левом берегу Днепра понимали все, но в Киеве «нарисовали красивый план» контрнаступления вплоть до Крыма, а в НАТО его одобрили. Сальдо посетовал, что украинцы умирают за «красивые картинки для западного зрителя».

Село Крынки ранее назвали символом бездушия президента Украины к собственным солдатам, «брошенным на верную смерть во имя политической авантюры киевского режима».