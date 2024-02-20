Спецоперация 20 февраля 2024, 19:59 Вооруженные силы России зачистили село Крынки в Херсонской области Шойгу заявил о зачистке села Крынки в Херсонской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы России зачистили село Крынки в Херсонской области. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, заявил Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Министр подчеркнул, что населенный пункт полностью находится под контролем российской армии.

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По его словам, ВСУ сосредоточили в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты.

«Они очень крепкие ребята. Часть из них была в Мариуполе, они были хорошо подготовлены, обучены, в том числе за рубежом», — рассказал Шойгу.

Ранее российские военнослужащие взяли Авдеевку. Бойцы подняли флаг России над несколькими точками города.

Восстановление Авдеевки станет возможным после ее зачистки от оставшихся украинских боевиков и разминирования. Глава ДНР Денис Пушилин в связи с этим выразил надежду, что ситуация в городе будет отличаться от той, которая сложилась в Артемовске, где ВСУ сделали все возможное, чтобы замедлить работы даже по разбору завалов после боев.