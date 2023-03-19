Спецоперация 19 марта 2023, 14:00 Украину уличили в информационной атаке на Запорожскую область Член ВГА Рогов сообщил об информационной спецоперации Украины в Запорожской области Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские власти проводят в Запорожской области информационно-психологическую атаку. Об этом РИА «Новости» сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, целью операции является снижение бдительности российских военнослужащих и общества.

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«Через украинские информационные помойки и западные СМИ вбрасывается слух, что у ВСУ недостаток резервов и снарядный голод, хотя на самом деле соперник серьезно усиливается», — отметил Рогов.

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Член ВГА подчеркнул, что одновременно с этим боевики готовятся к наступлению в регионе.

«Российским войскам известно о планах ВСУ, поэтому наступление может стать роковым для их группировки», — сказал он.

Ранее Рогов сообщил, что город Запорожье в настоящее время буквально кишит боевиками ВСУ и наемниками, которые забрали себе ряд гражданских объектов.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что ВСУ подготовились к активным атакующим действиям с 20 марта.