Мир 19 марта 2023, 12:19 Запорожье заполонили наемники и боевики ВСУ Член ВГА Рогов сообщил о кишащем солдатами ВСУ и наемниками ВСУ Запорожье Ministry of Defense of Ukraine

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Город Запорожье в настоящее время переполнен украинскими военными и наемниками. Об этом РИА «Новости» сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня Запорожье просто кишит иностранными наемниками и украинскими военными, украинский режим превратил город в один из самых милитаризированных на оккупированной территории», — сказал он.

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Рогов уточнил, что боевики в военных целях заняли несколько десятков гражданских объектов. В частности, они забрали себе административные здания, пансионаты, школы и больницы.

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«Оставшихся там местных жителей они фактически превратили в своих заложников», — добавил представитель военно-гражданской администрации региона.

Ранее Рогов рассказал, что жители подконтрольных Украине районов Запорожской области сбегают из своих домов, опасаясь оказаться мобилизованными в ряды ВСУ.