Спецоперация 14 марта 2023, 17:45 Назван предположительный срок активизации боевых действий со стороны ВСУ Врио главы Запорожской области Балицкий: ВСУ приготовились к активным боям 20 марта РИА «Новости»

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Командование украинских войск направило подразделениям распоряжение о подготовке к атакующим действиям 20 марта. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что до конца пока не ясно, какую именно цель преследуют украинские военные. По его словам, это может быть отвлекающий маневр или реальное наступление.

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«Какие они (действия ВСУ — прим. ред.) будут: действенная атака, или ложные действия, или отвлекающий маневр — мы пока не знаем», — пояснил Балицкий.

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На минувшей неделе врио главы Запорожской области заявил, что российские войска создали двойную линию обороны для противостояния возможному наступлению украинских войск.

По его словам, командование ВСУ перебросило в подконтрольный Киеву поселок Пришиб около 40 тысяч военных, которых, вероятно, готовят к предстоящей атаке.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что украинская армия получит сполна при попытке атаковать регион. Он подчеркнул, что это станет финальным аккордом для всего киевского режима.