29 марта 2024, 20:01
Украинскую систему ПВО уничтожили в Харьковской области
Подпольщик Лебедев сообщил об уничтожении украинской системы ПВО под Харьковом
Российская ракета поразила украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Удар нанесли в 15:07 по поселку в Чугуевском районе Харьковской области. Местная агентура сообщила, что взрывом уничтожило систему ПВО. Подробности уточняются», — отметил он.
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По данным Минобороны, 22 марта ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики и оборонным предприятиям Украины. Сообщалось об уничтожении натовской военной техники.
Лебедев заявил, что российские военные атаковали завод «Электротяжмаш» в Харькове, где находилась тяжелая военная техника боевиков ВСУ. Также мощным ударам подвергся днепропетровский завод «Южмаш» по производству дронов.
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