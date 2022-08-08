Украинское нацформирование «Кракен» утратило боеспособность в ходе СВО

ВКС России и Ракетные войска уничтожили пункты временной дислокации украинских военных на Харьковском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В результате атаки утратило боеспособность нацформирование «Кракен», добавил он.

«В результате уничтожения <…> массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование „Кракен“. Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова», — отметил Конашенков.

В конце июля российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации нацформирования «Кракен» в Харькове. Тогда удалось уничтожить до 350 противников, сообщили в Минобороны РФ. За неделю до этого участников «Кракена» заметили в компании иностранных наемников в Краматорске.