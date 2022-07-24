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    24 июля 2022, 19:53

    Боевиков «Кракена» увидели в компании иностранных наемников в Краматорске

    Военкор Пегов: боевики «Кракена» встретились с иностранными наемниками в Краматорске

    Анатолий Минкин

    Боевики харьковской ячейки украинского националистического батальона «Азов»*, которую называют «Кракен», в сопровождении иностранных наемников пришли в Краматорск. Об этом со ссылкой на источники в Донецкой Народной Республике сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

    Он уточнил, что украинские националисты вместе с иностранцами принимают участие в боях на славянском направлении. Подробности военкор пообещал опубликовать позже.

    Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что более 200 боевиков «Кракена» отказались выполнять приказы командования о выдвижении в район Краматорска. Конфликт перерос в перестрелку, в которой погибли шесть боевиков.

    *«Азов» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.