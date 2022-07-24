Боевиков «Кракена» увидели в компании иностранных наемников в Краматорске

Боевики харьковской ячейки украинского националистического батальона «Азов»*, которую называют «Кракен», в сопровождении иностранных наемников пришли в Краматорск. Об этом со ссылкой на источники в Донецкой Народной Республике сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Он уточнил, что украинские националисты вместе с иностранцами принимают участие в боях на славянском направлении. Подробности военкор пообещал опубликовать позже.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что более 200 боевиков «Кракена» отказались выполнять приказы командования о выдвижении в район Краматорска. Конфликт перерос в перестрелку, в которой погибли шесть боевиков.

*«Азов» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.