ВКС России за последние сутки успешно выполнили ряд важных задач в рамках спецоперации РФ на Украине и нанесли урон личному составу ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации нацформирования „Кракен“ в Харькове, погибли до 350 националистов», — заявили в ведомстве.

ВС России за последние сутки уничтожили до 100 националистов в Херсонской и Николаевской областях. Кроме того, ВКС РФ лишили ВСУ четырех складов.

Представители Минобороны поделились и успехами ВС России. В частности, армия РФ ударила по временной дислокации бригады ВСУ в ДНР. Выполнение этой задачи лишило противника 50 единиц живой силы. Также силами российской армии противник остался без гаубицы М777 производства США. Ее уничтожили ВС РФ в рамках контрбатарейной борьбы.

Кроме того, системы российских ПВО только за последние сутки сбили пять украинских БЛА и перехватили одиннадцать вражеских снарядов РСЗО.