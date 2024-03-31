Спецоперация 31 марта 2024, 19:02 Украинский журналист поймал Сырского на лжи о положении ВСУ Журналист Бутусов: Сырский соврал о продвижении ВСУ на передовой РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем заявлении соврал об успехах ВСУ на передовой. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил бывший советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов.

«Заявление Сырского о том, что якобы количество возвращенных ВСУ позиций превышает количество утраченных не соответствует действительности. По всем данным, российская армия двигается вперед и берет под контроль значительные территории», — сказал он.

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Бутусов призвал главкома сделать новое заявление, которое будет более соответствовать реальной тактической обстановке.

Министр обороны России Сергей Шойгу на минувшей неделе заявил, что ВСУ с начала года лишились свыше 70 тысяч человек живой силы и более 11 тысяч единиц военной техники. Он подчеркнул, что ВС России выдавливают националистов с их позиций и не позволяют закрепиться на новых рубежах.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ уже формируют подразделения для нового контрнаступления в зоне боевых действий.