Важное 20 марта 2024, 14:10 Боевые потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек Шойгу: потери ВСУ в 2024 году превысили 71 тысячу солдат и 11 тысяч вооружений Официальный сайт президента Украины

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Потери Вооруженных сил Украины превзошли прошлогодние в три раза. С января по март 2024-го они лишились более 71 тысячи бойцов и 11 тысяч единиц вооружений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии. Его выступление опубликовали в Telegram-канале министерства.

«В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», — сказал он.

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Украинские войска остались без пяти немецких танков Leopard, четырех американских танков Abrams, 27 боевых машин пехоты Bradley, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, из которых пять Patriot, и шести пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS. Сергей Шойгу заявил, что на фоне сокращения военной помощи Запада командованию ВСУ пришлось бросить на передовую оставшиеся резервы и самые дорогие образцы техники.

Реальную обстановку на поле боя, по словам министра, скрыли от рядовых украинцев. Он сообщил, что при попытках атаковать приграничные пункты Белгородской и Курской областей ВСУ потеряли более 3,5 тысячи человек.