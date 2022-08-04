Украинский суд продлил содержание под стражей Медведчука до 19 сентября

Срок содержания под стражей украинского политика Виктора Медведчука продлили до 19 сентября. Соответствующее решение вынес Лычаковский районный суд Львова.

«Судья удовлетворил прошение прокурора офиса генерального прокурора и продлил срок пребывания Виктора Медведчука под стражей до 19 сентября 2022 года без определения размера залога», — говорится на сайте суда.

Также сообщается, что следствие подозревает Медведчука в совершении уголовных правонарушений.

Украинские правоохранители в апреле задержали Медведчука. Следователи полагают, что он сбежал из-под домашнего ареста по делу о госизмене. Политик свою вину не признал, его адвокат объяснил, что мужчина сменил место жительства из-за поступающих ему угроз расправой.

В конце июля Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов Медведчука на сумму более миллиона американских долларов, писал RT.

Ранее сообщалось, что украинские власти рассмотрят возможность обмена Медведчука на задержанных в Донецкой Народной Республике и осужденных на смертную казнь британских наемников ВСУ.