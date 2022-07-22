Украинский суд арестовал активы Медведчука на сумму более $ 1 млн

Взятый под стражу украинский политик Виктор Медведчук и его оставшаяся на свободе супруга Светлана Марченко лишились имущества на общую сумму более одного миллиона долларов. Арест на активы семьи наложил Лычаковский районный суд Львова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБУ.

При этом в ведомстве Медведчука и Марченко называли гражданами России. Сам политик неоднократно говорил, что не имеет российского паспорта.

Суд наложил арест наложили на ценные бумаги, корпоративные права, банковские счета, два земельных участка и гостиничных комплекса площадью 4,5 и 2,4 тысячи квадратных метра, принадлежавших

При этом в релизе СБУ Медведчука и Марченко называют гражданами России.

Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука в апреле. По версии следователей, он сбежал из-под домашнего ареста по делу о государственной измене и законов ведения войны. Политик все эти обвинения не признал.

Адвокат Медведчука опроверг побег и объяснил, что занимающийся делом следователь получил уведомление о смене места жительства политика из-за поступающих угроз. Защитник подчеркнул, что Медведчук продолжит находится под домашним арестом. Но судья этих аргументов не принял и отправил политика под стражу.