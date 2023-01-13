Спецоперация 13 января 2023, 02:37 Украинский солдат заявил, что его подразделение «просто бросили» в Соледаре CNN: украинский солдат заявил, что обещавшее эвакуацию командование их бросило в Соледаре РИА «Новости»

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Украинский солдат в телефонном разговоре с CNN заявил, что командование ВСУ обещало их эвакуировать, но фактически бросило в Соледаре. У бойцов нет ни воды, ни еды, только боеприпасы.

По его словам, украинцы пытались прорваться, но их окружили российские военнослужащие.

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Он предположил, что другие подразделения все-таки отступили. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Соледаре и переходе всей территории населенного пункта под контроль его группы. В боях с «вагнеровцами» погибли не менее 500 солдат ВСУ.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проделана гигантская работа. Не только в Соледаре, но и на других направлениях идет наступление российских военных.