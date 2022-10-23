Украинский боевик признался в расстрелах мирных жителей на «Азовстали» | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 10:18 Украинский боевик признался в расстрелах мирных жителей на «Азовстали» Сержант «Азова» Швец: мирных людей загоняли на «Азовсталь» и расстреливали РИА "Новости"

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Украинские боевики держали в заложниках мирных жителей на «Азовстали». Они прикрывались ими от авиаударов, некоторых расстреливали. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный, сержант полка «Азов»* Михаил Швец.

«Гражданские боялись выйти с „Азовстали“, и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными», — сказал он.

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Другой военнопленный, старший сержант Виталий Катранич, также подтвердил, что всех, кто хотел выйти с завода, расстреливали.

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Еще украинские националисты «Азова»* признались, что множество раз убивали мирных жителей. А также они мародерили в Мариуполе, собирали ценные вещи и продукты питания.

Михаил Швец также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соврал об отказе боевиков оставить Мариуполь. По его словам, «боевики были пушечным мясом, которое тупо ставили на истребление».

*«Азов» — террористическая организация, запрещена в России.