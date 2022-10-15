«Прятали золото в бронежилеты». Пленный сержант «Азова» рассказал о мародерстве в Мариуполе | 360°

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«Прятали золото в бронежилеты». Пленный сержант «Азова» рассказал о мародерстве в Мариуполе

РИА «Новости»: пленный сержант нацбата «Азов» рассказал о случаях мародерства в Мариуполе

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Взятый в плен сержант запрещенного в России националистического батальона «Азова»* рассказал российским силовикам, как боевики занимались мародерством в Мариуполе. Его слова привело РИА «Новости».

«Доходило иногда до того, что в бронежилет вместо пластин засовывали килограммы золота», — сообщил он.

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По словам националиста, помимо золота, боевики собирали деньги, дорогие телефоны и ценные вещи.

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«Многие говорили, что делают это для того, чтобы стать богатым после того, как попадут домой», — добавил украинский военнослужащий.

Ранее офицер ВСУ сообщал, что военнослужащие во время пребывания в Мариуполе часто маскировались под российских военных, чтобы навести панику среди населения и дестабилизировать общую обстановку. Во время проверки местности они зачастую сначала бросали в помещение гранаты, а после этого продолжали идти дальше.

Накануне власти ДНР сообщили, что ВСУ отправили в Мариуполь диверсионный отряд из группировки «Азов»*.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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