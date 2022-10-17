«Ставили на истребление». Боевик «Азова» — про ложь Зеленского о Мариуполе | 360°

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«Ставили на истребление». Боевик «Азова» — про ложь Зеленского о Мариуполе

Пленный сержант «Азова» заявил, что Зеленский соврал об отказе боевиков оставить Мариуполь

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Боевики «Азова»* не отказывались покидать Мариуполь и стоять до конца. Такой приказ им дал президент Украины Владимир Зеленский, который впоследствии соврал о патриотизме бойцов. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный сержант полка Михаил Швец.

Боевики укрывались на территории металлургического комбината «Азовсталь». Владимир Зеленский заявлял по телевидению, якобы предлагал им оставить Мариуполь и спастись, но они сами отказались. Это оказалось неправдой.

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«На самом деле нам никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца. <…> [Боевики были пушечным мясом], которое тупо ставили на истребление», — сказал он.

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По словам сержанта «Азова»*, боевики узнали об этом обмане уже после того, как все закончилось, будучи в плену.

Российские военные освободили «Азовсталь» 20 мая. В плен сдались несколько тысяч боевиков. Их будут судить за разбой, пытки и другие преступления. Военный трибунал пройдет на территории Донецкой Народной Республики в открытом формате, с участием представителей других стран.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

Владимир Зеленский

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Специальная военная операция РФ на Украине

Блокировка завода «Азовсталь»

Мариуполь

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