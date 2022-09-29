Украинский беспилотник сбросили на территорию Запорожской АЭС | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Украинский беспилотник сбросили на территорию Запорожской АЭС Глава ВГА Запорожья Балицкий: сброшенный ВСУ дрон не повредил реактор ЗАЭС РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины сбросили на территорию Запорожской АЭС беспилотник. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает», — отметил глава ВГА Запорожья в эфире Первого канала.

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Он подчеркнул, что возгорание тушат, ядерной угрозы нет.

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Балицкий обратил внимание, что речь идет о вспомогательной инфраструктуре.

«Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — отметил глава ВГА Запорожья.

Ранее власти Энергодара опровергли вброс о пожаре во втором энергоблоке ЗАЭС. Информация о том, что на ЗАЭС якобы произошло возгорание, опубликовал Telegram-канал «Главное в Энергодаре». Там же выложили фото, на котором виден столб дыма в районе объекта. Но вскоре этот пост удалили.

В августе к аварийному отключению двух энергоблоков привело возгорание, которое возникло из-за обстрелов со стороны ВСУ. Пожар вызвал замыкание на линиях электропередачи, сработала релейная защита атомной электростанции. После ликвидации пламени один энергоблок снова начал работать.

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